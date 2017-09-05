Пресс-служба: Джордж Сорос и его подельники из армянского лобби ведут грязную кампанию против президента Азербайджана и его семьи

2017-09-05 14:32 | www.apa.az | 4

Пресс-служба президента Азербайджанской Республики выразила отношение к статье, подготовленной четвертого сентября проектом Отчета по исследованию коррупции и организованной преступности, и распространенной на сайте «BBC News» пятого сентября под названием «Azerbaijan 'operated secret $3bn secret slush fund» и статьям на ту же тему в газете «Guardian».

Как сообщили АПА в пресс-службе, ни президент Азербайджана, ни члены его семьи не имеют никакого отношения к обвинениям, выдвинутым в статье. Попытки привязать имена президента и членов его семьи к этому вопросу абсолютно безосновательны, предвзяты и носят провокационный характер.

«Нам известно, что за этим стоят выступающие против Азербайджана и его руководства Джордж Сорос и его подельники, заслуженно пользующиеся в международном сообществе имиджем мошенников, фальсификаторов, махинаторов и обманщиков. Сегодня грязные деяния Джорджа Сороса должны быть серьезно расследованы. Действующее с ним заодно армянское лобби ведет грязную кампанию против Президента Азербайджана, и членов его семьи. Однако, несмотря на эти попытки, они не дают никакого результата. Сам факт того, что одним из авторов статьи в газете «Guardian» является армянка Дина Нагапетян еще раз доказывает то, что эти подлые обвинения также являются очередными грязными действиями, к которым прибегает мировое армянство», - говорится в заявлении пресс-службы Президента Азербайджана.