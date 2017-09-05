Пресс-служба: Армянское лобби ведет грязную кампанию против президента Азербайджана

2017-09-05 14:12 | www.oxu.az | 2

«Ни президент Азербайджана, ни члены его семьи не имеют никакого отношения к обвинениям, указанным в статье, подготовленной четвертого сентября проектом Отчета по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), и распространенных на сайте BBC News пятого сентября под заголовком «Azerbaijan 'operated secret $3bn secret slush fund» и статьях по этой теме в газете Guardian. Попытки привлечь президента и членов его семьи к этому вопросу полностью безосновательны, предвзяты и носят провокационный характер».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Тренд, об этом говорится в заявлении пресс-службы главы государства, распространенном во вторник.

«Мы знаем, что за этим стоят выступающие против Азербайджана и его руководства Джордж Сорос и его подручные, завоевавшие на международной арене имидж мошенников, фальсификаторов, махинаторов и обманщиков. Сегодня грязные деяния Джорджа Сороса должны быть серьезно расследованы. Действующее с ним заодно армянское лобби ведет грязную кампанию против президента Азербайджана, и членов его семьи. Однако, несмотря на эти попытки, они не дали никакого результата. Сам факт того, что одним из авторов статьи в газете Guardian является армянка по происхождению Дина Нагапетян еще раз демонстрирует то, что эти грязные обвинения также являются очередными омерзительными действиями мирового армянства», - говорится в заявлении пресс-службы президента Азербайджана.