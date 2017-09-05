С начала года SOFAZ продал азербайджанским банкам свыше $2 млрд

2017-09-05 14:36 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) в августе 2017 года реализовал на организованных Центральным банком валютных аукционах 292,6 миллиона долларов, сообщает во вторник фонд.

За восемь месяцев 2017 года SOFAZ реализовал на валютных аукционах свыше 2,23 миллиарда долларов. Всего в 2016 году азербайджанские банки купили у Нефтяного фонда около 4,92 миллиарда долларов.

Нефтяной фонд в 2017 году продолжит продажу валюты через аукционы.

Продажа валюты осуществляется в рамках трансфертов SOFAZ в государственный бюджет Азербайджана, которые предусмотрены на 2017 год в размере 6,1 миллиарда манатов.

Согласно новому механизму, официальный курс маната на следующий день определяется на основе средневзвешенного курса по сделкам, заключенным с коммерческими банками на межбанковском валютном рынке и аукционах. Аукционы проводятся в формате односторонней продажи валюты.

Аукционы проводятся два раза в неделю.

(Автор: Азад Гасанли)

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