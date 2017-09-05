Задержан мужчина, избивший жителя Гянджи и угрожавший ему охотничьим ружьем

2017-09-05 14:39 | www.apa.az | 2

4 сентября житель Гянджи Абдулла Ахмедов обратился в Гёйгёльское РУП с жалобой о том, что в указанную дату житель Гянджи Турал Гашимов, явившись в принадлежащий А.Ахмедову магазин в поселке Гызылгая, угрожал ему охотничьим ружьем. После этого последний был избит 4 неизвестными лицами, приехавшими на автомобиле «Нива»

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, в ходе расследования было установлено, что Т.Гашимов поспорил с А.Ахмедовым и был избит последним. После этого Т.Гашимов взял из своего автомобиля «Нива» охотничье ружье и угорожал им А.Ахмедову.

В результате проведенных сотрудниками Гёйгёльского РУП оперативных мероприятий Т.Гашимов был задержан. У него изъято охотничье ружье «Churchill», на которое имеются соответствующие документы.