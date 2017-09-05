Англиканская церковь стремительно теряет верующих

2017-09-05 14:26 | www.oxu.az | 2

Исследование британских социальных отношений показало, что менее половины англичан верят в Бога, а к Англиканской церкви себя относят менее трех процентов взрослых людей до 24 лет, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Менее трех процентов взрослых в возрасте до 24 лет называют себя англиканами, а менее пяти процентов идентифицируют себя как католиков. Около трех из четырех человек в возрасте от 18 до 24 лет говорят, что у них нет религии», - приводит издание данные исследования.

Количество атеистов возросло на девять процентов по сравнению с показателями 2015 года.

Среди следующей возрастной группы — от 25 до 34 лет — только пять процентов — англикане, а девять — католики. Столь высокий процент католиков обусловлен присутствием в Великобритании молодых европейских рабочих.

В целом, лишь 15% всего населения страны считают себя прихожанами Англиканской церкви. Несмотря на это, англиканство продолжает оставаться государственной религией Великобритании. Благодаря этому статусу 26 мест в палате лордов зарезервированы за епископами.