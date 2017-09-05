Али Гасанов ответил на обвинение OCCRP

2017-09-05 14:38 | www.oxu.az | 2

Развитие правового, демократического Азербайджана ускоренными темпами, его независимая внутренняя и внешняя политика серьезно беспокоит некоторые заинтересованные круги, в частности Армению и армянское лобби, сказал помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов в связи с распространением в ряде зарубежных медиа материалов Проекта отчета по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Материалы, подготовленные непрозрачными и созданными в известных целях структурами, подобным - The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), состоящие из предвзятых и субъективных рассуждений создаются именно подобными антиазербайджанскими центрами и сетями, а затем тиражируются в мировых медиа, сказал Али Гасанов.

«Их главной целью является очернить здоровый имидж Азербайджана и сформировать негативное международное мнение о нем. С этой целью берут под прицел известных лиц – общественно-политических деятелей, официальных лиц, экспертов испытывающих к Азербайджану дружественные чувства, выступающих с позитивным мнением о развитии страны, об общественно-политической жизни, экономических достижениях. Деятельность таких экспертов ставится под сомнение без наличия какой-либо основы», - сказал Али Гасанов.

По словам помощника президента Азербайджана, расследования показывают, что один из главных авторов распространяемых OCCRP материалов по национальности армянин. Также в число авторов опубликованной в Guradian статьи входит некто Дина Негапетянц, также армянского происхождения.

В распространении данного материала в мировых медиа принимало непосредственное участие армянское лобби, представители антиазербайджанской сети, а также находящиеся под его влиянием медиа, отметил Гасанов.

Помощник президента Азербайджана также отметил, что подобные предвзятые претензии к Азербайджану предпринимались и ранее, в частности против президента страны и членов его семьи, а также осуществляли попытки организовать грязную кампанию против Азербайджана, однако, их заказчики и исполнители не достигли своих целей.

«Еще раз заявляем, что запущенные под авторством проекта Отчета по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) претензии предвзяты, безосновательны, носят провокационный характер и являются составной частью грязной кампании по очернению, организованной известными кругами против Азербайджана», - сказал Али Гасанов.

Э.А.

