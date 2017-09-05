В Азербайджане выступит индийская группа "Indian Ocean"

2017-09-05 14:38 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Популярная индийская музыкальная группа "Indian Ocean" выступит с концертной программой в Азербайджане, сообщили Trend Life в посольстве Индии в нашей стране. Группа будет находиться с визитом в Азербайджане 10-14 сентября.

11 сентября в 19:00 состоится выступление музыкального коллектива на Бакинском приморском бульваре, а 13 сентября в 19:00 на Приморском бульваре в городе Сумгайыт.

Визит группы "Indian Ocean" состоится в рамках мероприятий, посвященных 25-летию установления дипломатических отношений между Индией и Азербайджаном.

Мероприятие пройдет при организации Индийского совета по культурным связям и Индийской ассоциации Азербайджана.

Вход на концерты – свободный.

(Автор: Джани Бабаева)