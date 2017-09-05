Обнародована сумма долларов, проданных на валютных аукционах с начала года

2017-09-05 14:50 | www.oxu.az | 2

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) обнародовал сумму долларов, проданных на валютных аукционах в августе 2017 года.

Как передает Oxu.Az, ГНФАР продал на валютных аукционах в течение августа инвалюты на сумму 292,6 млн долларов.

Во время валютных торгов, проведенных в июле, было продано 253,2 млн долларов.

В июне на аукционе было продано 373,2 млн долларов, в мае - 300,3 млн долларов, в апреле - 220,8 млн долларов, в марте - 250 млн долларов, в феврале 258,4 млн долларов, в январе 285 млн долларов США.

В целом, в январе-августе 2017 года ГНФАР продал на валютных аукционах 2 233,52 млн долларов.

Напомним, что в 2016 году ГНФАР продал 4,9 млрд. долларов, что на 37,5% ниже, чем в 2015 году.

Л.А.