Незабываемое путешествие с Buta Airways из Баку в Тбилиси: Мы – первые! (ФОТО)

2017-09-05 14:39 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские журналисты и блогеры стали первыми пассажирами нового самолета Embraer 190 авиакомпании Buta Airways, созданной при ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL), который совершил перелет из Бакинского международного аэропорта Гейдар Алиев в Международный аэропорт Тбилиси имени Шота Руставели, сообщает Trend Life.

Поездка оставила яркие впечатления, с которыми решили поделиться с нашими читателями.

То, что мы вошли в историю, как первые пассажиры Buta Airways среди которых был и корреспондент АМИ TREND, уже стало приятным знаковым событием. Легко пройдя регистрацию и сев в новенький самолет, суперсовременный и комфортабельный Embraer 190, мы понеслись в небеса. Поездка была очень удобной и недолгой – всего 50 минут. Как говорится, не успев пристегнуть ремни и съесть бутерброд с водой (всем пассажирам бесплатно предоставлялись бутерброды с ветчиной из курицы и сыром) и пролистав первый номер интересного журнала Buta Airways мы уже пошли на посадку. Вместе с нами летел директор авиакомпании Buta Airways Джамиль Манизаде. Во время полета пассажирам также предлагались различные напитки, сладости и холодные закуски по приемлемым ценам.

В Тбилисском аэропорту у трапа самолета нас встретили парень и девушка в национальной одежде и угощали всех пассажиров рейса грузинским лакомством чурчхела (готовят из нанизанных на нитку орехов в загущённом мукой виноградном соке). А в самом аэропорту нас с большим гостеприимством встретили представитель AZAL в Грузии Автандил Ахмедов, посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов и представители компании TAV Georgia (управляющие Тбилисским аэропортом), был организован фуршет со сладостями и различными напитками, и после небольшой пресс-конференции разрезаны праздничные торты.

Нас поселили в одном из лучших отелей столицы Грузии Tiflis Palace, который расположен в центре Старого города Тбилиси, а затем была организована увлекательная экскурсия по достопримечательностям города (подробнее в следующем материале).

Путешествие продолжилось вечерним пиршеством с национальными грузинскими блюдами и напитками в ресторане In the Shadow of Metekhi (В тени Метехи). Захватывающий вид с веранды ресторана на древнюю крепость Нарикала, вечернее южное небо над головой с ярким закатом солнца (в один момент даже пошел дождь с раскатом грома), изысканная национальная кухня, песни и танцы никого не могли оставить равнодушным. Специально для гостей из Баку были исполнены несколько композиций. Одним из интересных моментов было то, что официанты здесь обладают потрясающими вокальными способностями и, собравшись вместе, неоднократно устраивали акапелла с национальными композициями.

Вечер продолжился за чайным столом в Tiflis Veranda – это ресторан на крыше Tiflis Palace, где можно насладиться великолепной музыкой, захватывающим видом на на исторические и культурные памятники города, восхитительными фирменными коктейлями и широким выбором блюд грузинской и европейской кухни.

Особую признательность за эту поездку хотелось бы выразить не только руководству AZAL, но и лично Автандилу Ахмедову, очень приятному и дружелюбному человеку, который помог нам почувствовать себя в Тбилиси как дома. Вообщем, уезжать не хотелось! На утро мы вернулись в Баку с яркими впечатлениями!

А теперь хотелось бы написать об условиях полетов с авиакомпанией Buta Airways

Полная информация по ценам, билетам, тарифам, багажу есть на сайте https://www.butaairways.az/ на трех языках – азербайджанском, русском и английском. Оплата производятся в местной валюте страны отправления по курсу Центрального банка на день оплаты.

Директор авиакомпании Buta Airways Джамиль Манизаде отметил, деятельность Авиакомпании Buta Airways внесет существенный вклад в развитие туризма в стране.

Embraer 190 - воздушное судно модификации эконом-класса вмещает 106 пассажиров. Buta Airways будет выполнять авиарейсы по наиболее востребованным направлениям. С 1 сентября осуществляются полеты из Баку в Москву, Киев, Анталью, Казань, Минеральные Воды, Тбилиси и Тегеран, а с начала зимнего расписания, которое будет применяться с 29 октября, - из Баку в Стамбул и Санкт-Петербург, а также из Гянджи в Москву. Минимальный тариф в одну строну, по всем направлениям составляет 29 евро. Buta Airways функционирует по типичной схеме лоукостера: перевозка багажа, горячие блюда в самолете, выбор места и другие услуги будут предлагаться за дополнительную плату.

Buta Airways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL). Компания основана в декабре 2016 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Провоз ручной клади габаритами до 110 см в трех измерениях и неограниченным весом составит 25 евро. За аналогичную сумму можно будет провезти зарегистрированный багаж весом до 23 кг и габаритами до 158 см. При покупке багажного места предварительно на сайте или в кассе цена составит 20 евро.

На всех рейсах авиакомпании будут бесплатно предоставляться бутерброды и вода, горячее питание можно будет предварительно заказать во время покупки авиабилета за 7,90 евро. На борту самолета также можно будет приобрести различные напитки и холодные закуски.

В качестве дополнительных опций на рейсах Buta Airways будут предоставляться комфортные места в салоне самолета. Места с увеличенным пространством для ног в первом ряду и у аварийного выхода – 25 евро, приоритетные места во втором ряду – 15 евро. Зарегистрироваться на рейс можно будет онлайн на сайте и киосках самостоятельной регистрации бесплатно. Регистрация на стойках в аэропорту составит 3 евро.

На рейсах Buta Airways бесплатно распространяется одноименный бортовой журнал, который будет одинаково интересен как гражданам Азербайджана, так и гостям и транзитным пассажирам, путешествующим через Международный аэропорт Гейдар Алиев. Журнал рассказывает об интересных и неизведанных местах в Азербайджане и за рубежом, о национальной кухне и о том, как можно с пользой провести время в том или ином городе, куда выполняет рейсы авиакомпания.

Связаться с круглосуточным Call-центром авиакомпании можно по телефону +994 (12) 493 14 14 (короткий номер для звонков из Азербайджана *0808) , по e-mail callcenter@butaairways.az, либо написав письмо через форму обратной связи на сайте.

(Автор: Вугар Иманов.Фото: Дарья Деркач)