Президент Турции и лидер Мьянмы обсудили ситуацию в Аракане

2017-09-05 14:45 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи обсудили ситуацию в Аракане, сообщают во вторник турецкие СМИ.

Согласно сообщению СМИ, между двумя лидерами состоялся телефонный разговор в ходе которого была обсуждена последняя ситуация в провинции Аракан. СМИ сообщают, что Эрдоган выразил неудовольствие Турции и всего исламского мира в связи с последними событиями в Аракане.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция донесет правду об Аракане до мирового сообщества.

Эрдоган сообщил, что он, являясь председателем Организации исламского сотрудничества, провел за последние несколько дней переговоры с главами ряда стран, чтобы обсудить ситуацию в Аракане.

«Также я провел телефонный разговор с генсеком ООН. С 19 сентября будут проводиться заседания СБ ООН по данному вопросу. Турция сделает все возможное, чтобы донести до мирового сообщества факты, касающиеся ситуации в Аракане. Вопрос будет обсуждаться и в ходе двусторонних переговоров. Турция будет говорить, даже если остальные решат молчать», - отметил президент.

Напомним что ранее пресс-секретарь Европейского совета мусульман-рохинья (ERC) Анита Шуг сообщила, что в штате Аракан в Мьянме за последние трое суток в результате действий военных погибло около двух-трех тысяч мусульман, более 100 тысяч мусульман были выселены из своих домов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu