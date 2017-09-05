Дипломы около 900 обучающихся за границей наших граждан не были признаны в Азербайджане

2017-09-05 14:58 | www.apa.az | 2

За последний год дипломы около 900 обучающихся за границей наших граждан не были признаны в Азербайджане.

Как сообщил АПА начальник Управления аккредитации и нострификации Минобразования Самир Велиев, за год работы управления более 3000 граждан обратились в связи с нострификацией (процедура признания документов иностранных государств о высшем и послевузовском профессиональном образовании и определение их эквивалентности) документов.

Примерно 33% из этих документов получили отказ. Дипломы этих лиц не были признаны. Начальник управления отметил, что дипломы около 900 обучающихся за границей граждан не были признаны: «Причины отказа следующие: незнание языка обучения, отсутствие информации о своей специальности, несоответствие специальностей по уровням образования, а также отказы, основанные на информации о пересечении госграницы. Дипломы же успешно завершивших обучение более 60% лиц были признаны в стране».

Начальник управления подчеркнул, что по мере улучшения качества образования в азербайджанских вузах, поток в зарубежные страны возрастет.



«Однако наши граждане должны понимать, что за рубеж нужно ехать за еще более качественным образованием. Некоторые студенты отправляются на учебу за границу исключительно с целью получения диплома. Из-за этого впоследствии и возникают проблемы с его признанием. До сведения общественности доводятся соответствующие цифры, а выпускникам средних школ рекомендуется быть более внимательными. Выбор наиболее приоритетных и важных для страны сфер будет способствовать в будущем их трудоустройству, овладению востребованной специальностью», - сказал он.