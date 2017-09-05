Президент Турции и лидер Мьянмы обсудили ситуацию в Аракане

2017-09-05 15:02 | www.oxu.az | 3

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи обсудили ситуацию в Аракане, передает Oxu.Az со ссылкой на Тренд.

Согласно сообщению турецких СМИ, между двумя лидерами состоялся телефонный разговор в ходе которого была обсуждена последняя ситуация в провинции Аракан. В ходе беседы Эрдоган выразил неудовольствие Турции и всего исламского мира в связи с последними событиями в Аракане.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция донесет правду об Аракане до мирового сообщества.

Эрдоган сообщил, что он, являясь председателем Организации исламского сотрудничества, провел за последние несколько дней переговоры с главами ряда стран, чтобы обсудить ситуацию в Аракане.

«Также я провел телефонный разговор с генсеком ООН. С 19 сентября будут проводиться заседания СБ ООН по данному вопросу. Турция сделает все возможное, чтобы донести до мирового сообщества факты, касающиеся ситуации в Аракане. Вопрос будет обсуждаться и в ходе двусторонних переговоров. Турция будет говорить, даже если остальные решат молчать», - отметил президент.

Напомним, что ранее пресс-секретарь Европейского совета мусульман-рохинья (ERC) Анита Шуг сообщила, что в штате Аракан в Мьянме за последние трое суток в результате действий военных погибло около трех тысяч мусульман, более 100 тысяч мусульман были выселены из своих домов.

Э.А.