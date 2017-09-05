Президент Ильхам Алиев принял участников Бакинской сессии Совета руководителей Высших органов финансового контроля государств СНГ (версия 2)

2017-09-05 14:59 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял группу участников проходящей в Баку XVII сессии Совета руководителей Высших органов финансового контроля государств-членов СНГ.

Глава государства отметил значимость проведения в Баку XVII сессии Совета руководителей Высших органов финансового контроля государств-членов СНГ. Коснувшись необходимости обмена опытом между странами в области финансового контроля, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что страны СНГ в этот переходный период реформ столкнулись, можно сказать, с одинаковыми проблемами. Обсуждения, которые будут проведены в ходе сессии, важны с точки зрения решения проблем, стоящих перед странами СНГ в области финансового контроля и, конечно же, дальнейшее усовершенствование механизма государственного контроля требует еще более тесной координации. В то же время, это мероприятие создает хорошую возможность для непосредственного ознакомления гостей с работой, проводимой в последние годы в Азербайджане в области финансового контроля.

Глава государства отметил, что в Азербайджане наряду с государственным контролем над расходами, уделяется большое внимание и общественному контролю. Коснувшись произошедших в последние годы в мире экономического и финансового кризиса, Президент Ильхам Алиев сказал, что все эти процессы делают необходимым еще большую оптимизацию государственных расходов. С этой точки зрения наибольшая ответственность ложится на органы финансового контроля стран СНГ.

Президент Ильхам Алиев выразил надежду на плодотворное и конструктивное проведение обсуждений и обмена опытом в ходе мероприятия.

Председатель Счетной палаты России Татьяна Голикова отметила, что Баку - красивый город и, что протекающие в стране процессы развития произвели на нее глубокое впечатление. Выразив признательность за оказанное в Азербайджане гостеприимство и организацию мероприятия, она отметила, что вопросы, которые будут обсуждаться во время сессии, достаточно важны, и основным вопросом является повышение эффективности. С этой точки зрения сотрудничество между странами СНГ играет важную роль. Татьяна Голикова подчеркнула значение сотрудничества между органами финансового контроля стран и взаимного обмена мнениями.