Счетная палата Азербайджана работает над новым Стратегическим планом развития

2017-09-05 15:14 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Счетная палата Азербайджана приступила к разработке нового Стратегического плана развития на 2018-2020 годы, сказал во вторник председатель Палаты Вугар Гюльмамедов в ходе своего выступления на XVII сессии Совета руководителей высших органов финансового контроля стран СНГ в Баку.

По словам Гюльмамедова, в этом плане Палата постарается определить конкретные цели, а также критерии, при помощи которых будет возможно оценить степень достижения этих целей.

"Хотелось бы довести до вашего сведения некоторые из качественных показателей, имеющих отношение к нашей деятельности. Мы стараемся расширить сферу охвата государственных средств, имеющих отношение к контрольным мероприятиям. Так, например, с 2014-го по 2016 год эта цифра составляла 3,5 миллиарда, 4,2 миллиарда и 5,6 миллиарда манатов соответственно. Наша цель – достичь минимального показателя (50 процентов) в степени охвата государственного бюджета контролем, указанного в отчете по оценке государственных расходов и финансовой подотчетности (PEFA), и превзойти этот показатель", - сказал Гюльмамедов.

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