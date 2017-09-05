В центре отдыха в Товузе произошел пожар, туристы эвакуированы

2017-09-05 15:17 | www.oxu.az | 2

В центре отдыха в Товузском районе произошел пожар.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент зарегистрирован в центре семейного отдыха «Narzan» в селе Шамлы.

На место происшествия привлечены 2 пожарные машины и сотрудники Товузской районной части противопожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям. По предварительной версии, в центре отдыха на площади 200 кв. м сгорели 8 комнат и кафе.

В результате пожара также сгорели 5 больших деревьев. Туристы и работники центра отдыха эвакуированы.

Причины пожара выясняются.

A.M.