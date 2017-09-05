ПЕА ответила на обвинения в адрес Азербайджана

2017-09-05 15:29 | www.oxu.az | 2

«Иногда в прессе публикуются абсурдные заявления по поводу Азербайджана. А при расследовании вопроса не представляется подтверждающий это источник. Считаю, что очередная аналогичная статья является составной частью проводимой определенными кругами за рубежом кампании против Азербайджана».

Как передает Oxu.Az, об этом Report сказал член Политического совета правящей партии «Ени Азербайджан», зампред парламентского комитета по вопросам обороны, безопасности и борьбе с коррупцией Айдын Мирзазаде, комментируя опубликованную некоторыми СМИ статью под заголовком «Азербайджан управлял секретным грязным фондом стоимостью 3 млрд долларов».

По словам депутата, в этих статьях не указан источник и здесь пытаются создать негативное мнение об Азербайджане:

«Я не сомневаюсь, что за всем этим могут стоять определенные круги, не сумевшие выполнить своих намерений против Азербайджана, в том числе армянские диаспорские организации. Азербайджан достаточно прозрачен как в своей внутренней, так и во внешней политике. Путем защиты стабильности маната в Азербайджане привлекаются крупные инвестиции из-за рубежа, растет число стран, желающих сотрудничать с нашим государством, Азербайджан завоевывает высокую репутацию на международной арене.

Азербайджан является инициатором региональных и экономических проектов, и многие государства принимают в них участие.

Азербайджанская культура и действительность признаны и приняты мировым сообществом. В последние годы в спорте страной достигнуты большие успехи. Правительство Азербайджана никогда не сделает незаконный шаг. В этом нет и необходимости.

Просто, некоторые иностранные круги заинтересованы в создании шума вокруг Азербайджана и упоминании страны в каком-либо вопросе. Это периодически происходит. Нас не удивляет и то, что в очередной раз представляется антиазербайджанская информация. Факта, подтверждающего эту претензию, нет и быть не может».

А.Мирзазаде отметил, что в случае необходимости, государственные органы могут вынести вопрос в правовую плоскость.

Отметим, что на основе подготовленной проектом «Отчет организованной преступности и коррупции» статьи на сайте BBC News была размещена публикация под заголовком «Азербайджан управлял секретным грязным фондом стоимостью 3 млрд долларов» и в газете Guardian опубликовали связанные с данным вопросом статьи.

Э.А.