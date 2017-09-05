В Баку люди в масках совершили нападение на дом бизнес-леди

2017-09-05 15:37 | www.oxu.az | 2

В Баку люди в масках совершили нападение на частный дом.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент зарегистрирован в доме бизнес-леди Ирады Алиевой в поселке Бузовна Хазарского района.

Во время нападения в доме находилась домработница. Перевязав женщине руки и ноги, проникшие в дом грабители унесли 75 тыс. манатов, 11 тыс. долларов, 900 евро, 900 фунт стерлингов, золотые украшения на 200 тыс.манатов и винтовку марки «Винчестер».

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции выяснилось, что преступление было совершено членами преступной группировки в составе 5 граждан Грузии. Оперативные мероприятия по задержанию преступников продолжаются.

Отметим, что И.Алиева является владелицей нескольких маршрутных автобусных линий.

A.M.