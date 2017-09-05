В Баку проходит XVII сессия Совета руководителей ВОФК государств-членов СНГ

2017-09-05 15:44 | www.oxu.az | 3

Во вторник, 5 сентября, в Баку проходит XVII сессия Совета руководителей Высших органов финансового контроля государств-членов СНГ.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в бакинской сессии Совета руководителей Высших органов финансового контроля государств-членов СНГ принимают участие делегации из 25 человек высших аудиторских структур 7 стран.

Председатель Счетной палаты Азербайджанской Республики Вугар Гюльмамедов проинформировал о цели, теме сессии, рассказал о ее значении для деятельности высших аудиторских структур.

Мамутбеков Жарас Мадьярханулу, выступивший от имени Исполнительного комитета СНГ, рассказал об итогах сессий Совета руководителей Высших органов финансового контроля государств-членов СНГ, многостороннего и двустороннего сотрудничества стран-членов и роли в дальнейшей деятельности высших аудиторских структур, пожелал успехов работе сессии.

Отметим, что Совет руководителей Высших органов финансового контроля государств-членов СНГ был создан на встрече в Москве по инициативе Счетной палаты Российской Федерации в ноябре 2000 года.

В Совет руководителей Высших органов финансового контроля государств-членов СНГ входят высшие аудиторские структуры 9 стран. Создание Совета преследует цель поддержать высшими аудиторскими структурами государств-членов СНГ процессы социально-экономического развития своих стран и еще больше усилить взаимное экономическое развитие, координацию деятельности стран-участниц СНГ и эффективного обмена знаниями и опытом.

Приоритетным направлением сотрудничества внутри Совета является проведение обсуждений важных теоретических и практических вопросов, связанных с внешним государственным финансовым контролем, обмена знаниями, опытом и информацией, совместных, параллельных, двусторонних и многосторонних контрольно-аналитических мероприятий, в том числе вопросов профессионального обучения и повышения квалификации сотрудников высших аудиторских структур-членов Совета.

Счетная палата Азербайджанской Республики с 2002 года сотрудничает с Советом и в настоящее время представлена в Экспертной группе по основным национальным показателям и Рабочей группе по разработке стандартов Совета.

XVI сессия Совета руководителей Высших органов финансового контроля государств-членов СНГ состоялась 7-8 июня прошлого года в Минске на тему «Роль Высших органов финансового контроля стран-членов СНГ в обеспечении экономической безопасности: современные подходы, новые перспективы и возможности, адаптация к происходящим изменениям», было принято решение об организации очередной XVII сессии Счетной палатой Азербайджанской Республики и ее председательстве.

Сессия продолжит работу 6 сентября.

Л.А.