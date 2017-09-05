Азербайджан направит экспортную миссию в Венгрию

2017-09-05 15:42 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Экспортная миссия азербайджанских предпринимателей первого-четвертого октября посетит столицу Венгрии Будапешт, сообщает во вторник министерство экономики Азербайджана.

Предприниматели, входящие в состав экспортной миссии, специализируются в сферах производства фруктов и овощей, минеральной воды, фруктовых соков, сахара и кондитерской продукции, вина и другой алкогольной продукции, меда и продукции из него, чая, фундука и других промышленных товаров.

Состав экспортной миссии будет сформирован на основе конкурса, который будет проведен 20 сентября 2017 года в офисе AZPROMO (Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций).

Критерии, на основе которых будут отобраны претенденты, следующие:

Производственный потенциал продукции - 10 баллов

Экспортный потенциал продукции - 10 баллов

Наличие опыта в экспорте продукции (с указанием объемов экспорта за 2016 год) - 5 баллов

Минимальный проходной балл - 20 баллов.

Дополнительную информацию можно получить по контактам: контактное лицо: Фуад Джафаров, телефон: +994 12 598 01 47/48 (внутренний 141), e-mail: destek@azpromo.az.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Венгрией в январе-июле 2017 года составил 20,12 миллиона долларов.

Отметим, что с начала года Азербайджан уже направил экспортные миссии в Катар (в феврале) и Казахстан (в апреле), а также в Германию, Афганистан и Пакистан.

В рамках запущенного в ноябре прошлого года механизма продвижения национального бренда Made in Azerbaijan уже были организованы экспортные миссии (Китай, Дубай, Афганистан, Пакистан, Катар, Германия, Казахстан) с участием местных производителей. Успех был моментальным. Согласно подписанным договорам, в ходе первых экспортных миссий, начался экспорт красного вина в Китай и продовольственных продуктов в ОАЭ, которые являются новыми рынками для Азербайджана.

Также достигнуты договорённости по экспорту мёда в Дубай, гранатового сока на европейские рынки, фруктовых соков в Афганистан и Пакистан, труб, изделий из полиэтилена в Пакистан, а в Катар уже началась поставка уличной и городской мебели. Кроме того, на выставках в Дубае (Gulfood 2017) и Германии (Prowein), где азербайджанские компании принимали участие единым стендом, получены заказы на экспорт лесных орехов в Испанию, с также проведены переговоры по экспорту фруктов и овощей, фруктовых соков, мёда, сухого молока, мяса, чая, орехов в страны Персидского залива и выходу в торговые сети, действующие в этом регионе. Также велись переговоры по поставкам в Казахстан лимонада, минеральных вод и нафталановой мази.

(Автор: Анвар Мамедов)