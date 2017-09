Джейхун Алиев представил клип о десятидневной разлуке (ВИДЕО)

2017-09-05 15:47 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский певец, руководитель группы "Qala" Джейхун Алиев представил на телеканалах и социальных сетях новый клип “10suz”, который снят Фархадом Али на слова и музыку исполнителя, сообщает Trend Life. Аранжировка композиции – Эльвин Иманов, mix-mastering – Яшар Бахыш. Композиция повествует о десятидневной разлуке с любимой.

"Пожалуй, не сыскать человека, который не испытал бы на себе вынужденную разлуку с любимым человеком. На пару дней, на неделю, на месяц – расставание тем горче, чем больше срок разлуки. Современный ритм жизни часто диктует нам свои правила, оспорить которые нам не просто. Вот и приходится соглашаться на временную разлуку с любимым человеком из-за учебы, работы, жилья или каких-то жизненных ситуаций. Если двое только проверяют свои чувства, эти расставания даются очень нелегко, возникают подозрения, сомнения и мысли, как удержать любимого человека, или же огонь вспыхивает с еще большей силой и ждать становится вовсе невыносимо. В общем, разлука всегда приносит в жизнь тоску, пустоту и боль в первую очередь тому, кому предстоит выдержать всю тяжесть длительного и мучительного ожидания второй половинки. Но это и есть настоящая любовь (а не безразличие к отсутствию близкого человека), проверенная временем", - отметил Джейхун Алиев.

(Автор: Вугар Иманов)