По факту обнаружения в Баку расчлененного тела мужчины возбуждено уголовное дело

2017-09-05 15:54 | www.apa.az | 3

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту обнаружения в Баку расчлененного трупа мужчины.

Как сообщили АПА в прокуратуре Сураханского района, сегодня в водоканале, проходящем по территории поселка Говсан, обнаружено тело мужчины с отрезанной головой, руками и ногами.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, сформированная из сотрудников правоохранительных органов района. Проведено обследование территории, назначены соответствующие экспертизы. По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.

Согласно имеющейся информации, тело было расчленено на две части. Голова, руки и ноги еще не найдены.

Следственные действия по уголовному делу продолжаются.

Отметим, первым информацию о происшествии опубликовал сайт lent.az.