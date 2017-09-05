Умер лауреат «Оскара» Мюррэй Лернер

2017-09-05 15:57 | www.oxu.az | 3

Скончался лауреат премии «Оскар», режиссер-документалист Мюррэй Лернер, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Variety.

Лернер умер в возрасте 90 лет у себя дома в Нью-Йорке. Причиной смерти названа почечная недостаточность.

Режиссер известен по музыкальным картинам. Он снимал выступления Боба Дилана, Джими Хендрикса, группы The Doors.

Лернер выиграл «Оскар» за фильм «От Мао до Моцарта: Исаак Стэрн в Китае».

Продюсер и друг Лернера Мартин Льюис назвал его «одним из самых значимых создателей музыкальных документальных фильмов нашего времени».

A.C.

