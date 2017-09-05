Путин: «Мы выбираем лучший железнодорожный маршрут по Шелковому пути»

2017-09-05 16:07 | www.apa.az | 3

«Маршрут железнодорожной магистрали в рамках пояса Шелкового пути пока обсуждается, будет выбран лучший вариант».

Как передает московское бюро АПА-Экономикс, об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Китае. «Активно обсуждается совместная работа по Северному морскому пути. Мы изучаем и реализуем и другие маршруты, скажем, Север-Юг. Мы с премьер-министром Индии констатировали, что первые партии контейнеров из Мумбаи через Иран, через Азербайджан дошли уже до Санкт-Петербурга и назад. Это все изучается в практическом плане. Что будет наиболее эффективным - посмотрим в ходе предварительных тестовых испытаний и выберем оптимальные решения».

Он добавил, что специальные ведомства и компании России, китайские и партнеры из других стран изучают этот вопрос. «Автомобильная дорога по Казахстану уже практически проложена. Мы должны догнать по срокам свою часть работы. Из Китая тоже дорога идет. Что касается железнодорожных маршрутов, то здесь существуют разные варианты для Китая: и через Казахстан, а потом уйти восточнее и южнее на Иран, возможно, через территорию Российской Федерации», - указал В.Путин.

Также глава государства напомнил о планах Китая принять участие в строительстве высокоскоростной железной дороги Москва-Казань. «Мы обсуждаем возможность строительства высокоскоростной пассажирско-грузовой железной дороги через Российскую Федерацию. Если этот проект будет осуществлен, то это сделает возможным движение поездов со скоростью где-то под 200 километров в час, грузовых – чуть помедленнее, но это значит, что за три-четыре дня, трое-четверо суток груз будет доставляться из Азии, из Китая, скажем, в Германию», - пояснил президент России. Эти проекты он назвал очень интересными, перспективными, но требующими отдельной проработки.