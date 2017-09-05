Маленькая девочка стала первой жертвой малярии в Италии

2017-09-05 16:08 | www.oxu.az | 3

Итальянские врачи заявили о первом за 30 лет случае заболевания малярией в стране, которое уже обернулось смертельным исходом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Росбалт, жертвой болезни стала четырехлетняя девочка, которая в тяжелом состоянии была на вертолете доставлена в больницу города Брешия на севере Италии.

У ребенка была обнаружена наиболее тяжелая, церебральная, форма малярии, смерть от которой наступает в течение суток. Девочка промучилась с 40-градусной температурой и умерла в ночь на понедельник, все усилия врачей были тщетны.

Сотрудник отдела инфекционных заболеваний Высшего института здравоохранения Джованни Рецца назвал этот случай редким и загадочным, так как комары-переносчики заболевания не встречаются в Италии.

«До сих пор неизвестно, каким образом заболевание было передано. Это могло произойти после переливания крови от того, кто имел контакт с вирусом. Сейчас нужно ждать результатов эпидемиологического расследования», - сказал он.

Для выяснения причин смерти ребенка организовано расследование. Известно, что семья девочки, живущая в альпийской провинции Тренто, не выезжала за границу в последние месяцы.