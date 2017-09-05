Счетная палата Азербайджана работает над новым стратегическим планом развития (версия 2)

2017-09-05 16:02 | www.trend.az | 3

Первая версия опубликована в 15.14

БАКУ /Trend/ - Счетная палата Азербайджана приступила к разработке нового стратегического плана развития на 2018-2020 годы, сказал во вторник председатель Палаты Вугар Гюльмамедов в ходе своего выступления на XVII сессии Совета руководителей высших органов финансового контроля стран СНГ в Баку.

По словам Гюльмамедова, в этом плане Палата постарается определить конкретные цели, а также критерии, при помощи которых будет возможно оценить степень достижения этих целей.

"Хотелось бы довести до вашего сведения некоторые из качественных показателей, имеющих отношение к нашей деятельности. Мы стараемся расширить сферу охвата государственных средств, имеющих отношение к контрольным мероприятиям. Так, например, с 2014-го по 2016 год эта цифра составляла 3,5 миллиарда, 4,2 миллиарда и 5,6 миллиарда манатов соответственно. Наша цель – достичь минимального показателя (50 процентов) в степени охвата государственного бюджета контролем, указанного в отчете по оценке государственных расходов и финансовой подотчетности (PEFA), и превзойти этот показатель", - сказал Гюльмамедов.

По его словам, с 2015 года Счетная палата приступила к процессу классификации нарушений и недостатков и в 2016-м сгруппировала недостатки согласно первично подготовленному классификатору нарушений и недостатков.

"Мы проанализировали опыт других стран, особенно опыт Российской Федерации и Республики Казахстан, и разработали свою информационную базу. Мы сгруппировали нарушения и недостатки на основании соответствующих законодательных актов, в том числе бюджетного законодательства, законодательных норм в области капитальных вложений (строительства), государственной собственности, подсчёта, сбора и выплаты доходов в государственный бюджет и государственного долга, бухгалтерского учёта и отчётности, в сфере внебюджетных фондов, социального обеспечения и социальной защиты. Согласно результатам за 2016 год мы выявили, что в 825-ти случаях имели место нарушения и недостатки и среди них наиболее часто встречающиеся – это проблемы, связанные с реализацией в сфере бюджетного законодательства, организацией бухгалтерского учёта и обеспечением отчётности, а также нарушения требований нормативных актов, регулирующих процесс госзакупок и капитальные вложения", - сказал Гюльмамедов.

(Автор: Анвар Мамедов)