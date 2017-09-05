Пожароопасная ситуация в лесах Габалы полностью взята под контроль

2017-09-05 16:13 | www.apa.az | 3

Пожары в лесной полосе, прилегающей к селам Солгуджа, Абрых и Дандых Габалинского района, полностью взяты под контроль. Это стало возможным благодаря осуществлению экстренных и оперативных мер по локализации огня.

Как сообщает АПА, согласно распространенной Оперативным штабом по тушению лесных пожаров в Габалинском районе, в настоящее время принимаются необходимые меры по ликвидации источников задымления.

В операции по ликвидации пожаров были задействованы живая сила и техника МЧС, МЭПР и ИВ Габалинского района.

Дополнительная информация будет предоставляться по мере ее поступления.