В британском журнале «Vogue» представлена «Карабахская коллекция» Леони Мерген

2017-09-05 16:15 | www.apa.az | 3

Коллекция модельера, представленная на показе моды «Mercedes-Benz», затем на неделях моды в Лондоне, была встречена с большим интересом специализирующимися в области моды журналистами и иностранными гостями. Этот проект под названием «Карабахская коллекция» (Karabakh Collection) берет свое начало в карабахском регионе Азербайджана.

Как сообщили АПА в Обществе Европа-Азербайджан, Леони Мерген вдохновилась на создание этой коллекции богатым культурным наследием Азербайджана. Эта коллекция сделана из тканей, подобных тем, которые использовались в национальной одежде карабахского региона Азербайджана. Наследие Азербайджана, являющегося центром на историческом Шелковом пути и лидером в сфере коневодства, сыграло важную роль в ее коллекции. Кожаные аксессуары и сложные шелковые элементы ясно видны в ее дизайнерских вариациях.

Успех коллекции был широко освещен в разделе «Designer profile» сентябрьского выпуска британского журнала «Vogue». Здесь дается подробная информация о дизайнере, а также представлена одна из самых красивых одежд «Карабахской Коллекции», сшитая тонкой шелковой нитью. На сайте журнала размещен видеоматериал о Лондонском подиуме.

Последний выпуск журнала «Vogue» очень знаменательный. Это последний выпуск, вышедший под руководством Александры Шульман, которая была редактором журнала 25 лет. Отметим, оборот журнала «Vogue» составляет 22 тысячи экземпляров. Аудиторя журнала достигает примерно 1 млн. человек.

Отметим, искусство получившей образование в Международном Университете Искусства в Берлине и прошедшей практику в таком элитарном доме моды как «Patrik Helman» Леони Мерген берет свое вдохновение от богатой, традиционной и авангардного стилей, и в целом выражается нежностью Европы.