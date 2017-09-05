Айгюн Кязымова организовала для зрителей автобусы на концерт в Baku Crystal Hall

2017-09-05 16:16 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Baku Crystal Hall 22 сентября в 20.00 пройдет феерическое шоу народной артистки Азербайджана Айгюн Кязымовой под названием "Aygün Kazımova – 30 il", сообщает Trend Life.

Певица позаботилась о комфорте своих зрителей. Специально в этот день, с 17.00 до 19.00, от станции метро 28 мая до Baku Crystal Hall будут курсировать автобусы, которые доставят зрителей в концертный зал, а после шоу – обратно до метро.

Напомним, что над концертом, который проводится при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана, работает режиссер и хореограф Ред Бентифор. Это французский режиссер, поставивший не одно величайшее мировое шоу, в том числе мьюзиклы «Собор парижской богоматери» и «Ромео и Джульетта. Вместе с ним в Баку репетируют победители международных конкурсов и молодые танцоры со всего мира, в том числе из Колумбии, Италии, Франции, США, Грузии и Азербайджана.

Звукорежиссер, еще одна звезда проекта - Жерар Альбо (Англия). Топовый звукорежиссер, которому доверяют саунд-чек своих проектов многие мировые звезды, в частности, Рианна, Анастейша, Бетти Смит, он же был личным звукорежиссером Эми Уайнхаус.

Сценограф, который трудится над концертом – Сантьяго Фернандез из Аргентины. Он сценограф и художник многих известных иностранных фильмов, выступал режиссером английских и американских рекламных роликов, которые украшали международный телеэфир.

Продюсер концерта Стефани Мгебришвили – продюсер, актер, певец. Единственный грузин, музыкальная группа которого попала в чарты MTV, наравне с Бейонс и Леди Гага, клипы крутились по всему миру. LIVE-концерты на MTV, BBC, CNN – его стихия. Были и соло-концерты, участие в мюзиклах в главных ролях. Последние три сезона VOICE был в составе жюри, недавно завершил свое участие в качестве жюри в X-FACTOR. Был режиссером и продюсером многотысячных концертных проектов в Грузии.

Создание сценических нарядов - дизайнер Руфат Исмаил. Его коллекции были продемонстрированы на Неделях Моды в Милане, Италии, Нью-Йорке, Дубае, Турции и Иране. Коллекция Руфата Исмаила была также представлена и в центре мировой fashion-индустрии – в Pitti Uomo.

Декором концерта занимается Теа Телия из Грузии. Ассистенты режиссера - Франческо Завечиа (Италия), Наталья Пере (Италия), Джимми Вайрон (Франция). Руководитель международного проекта «Aygün Kazımova – 30 il» - Шаин Гурбанов (Азербайджан). Музыкальный продюсер концерта - художественный руководитель группы "RAST", заслуженный артист Азербайджана Рашад Гашимов.

Билеты от 10 манат можно приобрести во всех кассах города и онлайн на www.iTicket.az.

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(Автор: Вугар Иманов)