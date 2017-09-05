Спецдокладчик Совета ООН по правам человека посетит Узбекистан

2017-09-05 16:26 | www.trend.az | 2

ТАШКЕНТ /Trend/ - В министерстве иностранных дел Узбекистана прошли переговоры с прибывшим в Ташкент главой регионального отделения Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) по Центральной Азии Ришардом Комендой, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Стороны обсудили перспективы развития отношений между Узбекистаном и УВКПЧ как одним из важных институтов ООН», - говорится в сообщении.

Было отмечено, что визит Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна в Ташкент в мае этого года и достигнутые договоренности по дальнейшему сотрудничеству выводят двустороннее взаимодействие на новый этап.

Стороны обсудили практические аспекты назначенного на конец сентября визита в Узбекистан специального докладчика Совета ООН по правам человека Ахмеда Шахида и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)