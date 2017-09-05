Международный Альянс «Азербайджан-Украина»: Мировая общественность не оставит этот инцидент без внимания

2017-09-05 16:20 | www.oxu.az | 2

Газета Guardian распространила информацию о том, что якобы семья президента Азербайджанской Республики имеет незаконные компании в Лондоне, посредством которых было вывезено из страны 3 млрд долларов.

Как передает Oxu.Az, на эту информацию незамедлительно отреагировали представители правительственных и общественных организаций, среди которых и глава Международного Альянса «Азербайджан-Украина» Эльмар Мамедов.

«Грязная информация некогда популярной газетёнки в корне не соответствует действительности. Ведь превратившись из уважаемого издания в желтую прессу, не зная как привлечь к себе внимание, они посягают на честь и авторитет одного из уважаемых лидеров мощной мировой державы - президента Ильхама Алиева. Я проработал свыше 25 лет в Администрации президента и при общенациональном лидере Гейдаре Алиеве, и при нынешнем продолжателе его дела, президенте Ильхаме Алиеве.

Даже в самый сильный мировой кризис в стране всегда был достаток, а это о чем-то говорит. Однако удивляться не стоит, ведь одним из авторов статьи является Дина Нагапетян, что является прямым доказательством очередной армянской провокации в адрес Азербайджана», - заявил глава альянса Эльмар Мамедов.

Э.Мамедов выразил уверенность, что мировая общественность не оставит этот инцидент без внимания и предпримет все меры, дабы пресечь последующие попытки провокации.

Э.А.

