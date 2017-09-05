УМК: Действия в отношении мусульман в Мьянме являются геноцидом

2017-09-05 16:32 | www.oxu.az | 2

Управление мусульман Кавказа распространило заявление в связи с массовыми убийствами в Мьянме.

Как передает Oxu.Az, в поступившем АПА из пресс-службы УМК заявлении говорится, что геноцид в отношении мусульман рохинья в Мьянме категорически осуждается. В заявлении содержится требование немедленно прекратить действия, направленные против человечности.

Также отмечается, что независимо от цели и намерения, массовое уничтожение людей из-за национальной, религиозной и расовой принадлежности является геноцидом. Осуществление геноцида в отношении мусульман из-за их религиозной принадлежности является несомненным показателем исламофобии. В заявлении подчеркивается, что подобные действия категорически неприемлемы, основаны на политических амбициях и пятнают имя человека.

«Мы призываем международное сообщество жестко выразить однозначное отношение к варварству, исламофобии, ужасному примеру религиозной дискриминации в Мьянме. Мировые государства, ООН, ОИС, соответствующие международные структуры, мировые религиозные лидеры независимо от вероисповедания должны призвать правительство Мьянмы остановить это преступление.

Мировая общественность ни в коем случае не должна относиться к таким преступлениям против человечества как геноцид с позиции двойных стандартов. Эти действия должны быть названы преступлением, против которого нужно оказывать решительное сопротивление. Как народ, подвергшийся геноциду в Ходжалы, страдающий от терроризма и сепаратизма, азербайджанцы хорошо осознают боль, горечь преступлений против человечества. Исторический опыт показывает, что несвоевременное осуждение мировым сообществом, несправедливая политико-правовая оценка геноцидов приводят к их повторению», - подчеркивается в заявлении.

Э.А.