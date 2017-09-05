Представители Азербайджана станут свидетелями рекорда по приготовлению плова в Узбекистане (ФОТО)

2017-09-05 16:30 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Представители Азербайджана примут участие в Фестивале традиционной культуры O‘zbegim, который пройдет 8 сентября в Ташкенте (Узбекистан), сообщили Trend Life в министерстве культуры и туризма Азербайджана.

Для участия в Фестивале традиционной культуры O‘zbegim 7-11 сентября с визитом в Узбекистане будут находиться первый заместитель министра культуры и туризма Азербайджана Вагиф Алиев и директор Азербайджанской национальной библиотеки Керим Таиров.

В рамках мероприятия состоится презентация книги O‘zbegim, гастрономическая ярмарка и ярмарка прикладного искусства, мастер-классы по прикладному искусству, фольклорные шоу-программы, представления канатоходцев и другие мероприятия, также планируется установить рекорд Гиннеса по приготовлению узбекского плова в огромном казане диаметром 4,2 метра и объемом 8 тысяч литров.

(Автор: Джани Бабаева)