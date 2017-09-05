Незамужние девушки Азербайджана могут принять участие в Miss Top Model -2018

2017-09-05 16:33 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Стартовал прием заявок на участие в национальном конкурсе топ-моделей Miss Top Model Azerbaijan-2018, сообщили Trend Life организаторы.

"Основное отличие от множества других конкурсов - это то, что участницами конкурса Miss Top Model Azerbaijan могут стать как начинающие, так и уже состоявшиеся модели - девушки, которые уже покорили подиумы и были удостоены признания как в Азербайджане, так и за его пределами. Отборочные туры Miss Top Model Azerbaijan-2018 начнутся в конце сентября, а финал конкурса запланирован на весну следующего года. Однако на период проведения конкурса участницам не придется скучать, ибо с ними будут работать профессиональные хореографы, режиссеры-постановщики, имиджмейкеры, фотографы и дизайнеры. Также будут проведены различные pre-party и вечеринки с участием множества звезд отечественного шоу-бизнеса", - говорится в сообщении.

По итогам конкурса, участницы будут награждены ценными подарками, а также получат возможность войти в мир шоу-бизнеса и fashion-индустрии. Принять участие в конкурсе могут только незамужние гражданки Азербайджана от 17-и до 26-и лет.

Кроме этого, победительница конкурса Miss Top Model Azerbaijan получит возможность представить страну на международном конкурсе Miss Top Model of the World.

Для участия в конкурсе желающие должны заполнить анкету, пройдя по ссылке: http://www.misstopmodel.az/form

Финал первого конкурса состоялся 17 июня, а победительницей стала Джейхуна Алиева, которая получила заветную корону и титул Miss Top Model Azerbaijan-2017.

Информационная поддержка – Trend.az , Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)