Сегодня день рождения лидера группы Queen Фредди Меркьюри

2017-09-05 16:41 | www.oxu.az | 2

5 сентября 1946 года на острове Занзибар родился всемирно известный певец, лидер группы Queen Фредди Меркьюри.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, прозвище Фредди закрепилось за ним, когда он начал посещать школу Святого Петра. В школьные годы он увлекался теннисом, многоборьем. Хорошо учился, занимался живописью и музыкой.

Во время обучения в школе окончил курсы игры на фортепиано. А в 1958 году Фредди Меркьюри вместе с друзьями организовал группу The Hectics, которая играла на школьных вечерах.

В августе 1969 года Меркьюри познакомился с музыкантами группы Ibex (позже была переименована в Wreckage), вскоре начал выступать вместе с ними. Но группа просуществовала недолго и Меркюри вступил в новый коллектив - Sour Milk Sea. Здесь также союз музыкантов не был продолжительным.

В 1970 году состоялось его возвращение в Smile. Вскоре группа сменила название на Queen. Фредди создал логотип для группы, включив в него элементы британской геральдики. Спустя два года Фредди решил взять себе псевдоним Меркьюри (до этого носил свою фамилию). В 1972 году вышел первый альбом группы. Ф.Меркьюри стал автором нескольких первых хитов Queen: Bohemian Rhapsody, Killer Queen. Группа стала знаменитой на весь мир, начались гастроли по разным странам. В 1979 году в биографии певца Фреди Меркюри состоялось совместное выступление с Английским королевским балетом.

1980 год ознаменовал для певца новый период, Фредди даже изменил имидж, стал носить усы и коротко подстригся.

Воспользовавшись отпуском и приостановкой гастрольной деятельности, Меркьюри занялся сольным творчеством. Вначале он выпустил песню Love Kills (1984). А в 1985 году вышел альбом Mr. Bad Guy. Совместное творчество с Монсерат Кабалье вылилось в несколько общих выступлений на различных фестивалях.

С 1986 года в прессе появились слухи о болезни певца, которые он полностью отрицал. О его заболевании СПИД-ом знали лишь самые близкие. В 1989 году Queen отказалась от гастрольного тура. Этот период в своей жизни Фредди Меркьюри посвятил записям песен, поскольку хотел выпустить в свет как можно больше. Вслед за сольным альбомом Barcelona последовали альбомы Queen: The Miracle и Innuendo.

23 ноября 1991 года Меркьюри официально подтвердил, что болен СПИДом, а на следующий день скончался от бронхиальной пневмонии.

По сей день Фредди Меркьюри остается одним из самых известных и популярных певцов мирового масштаба. В его честь был дан концерт в 1992 году, на котором выступили многие звезды и друзья исполнителя.