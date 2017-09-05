Лесной пожар в Габале почти потушен

2017-09-05 16:40 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Пожар, возникший в лесной зоне близ сел Солгуджа, Абрых и Дандых лесничества Бум Габалинского предприятия охраны и воспроизводства лесов, благодаря усилиям сотрудников министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) и МЧС, потушен на 80 процентов.

Как сообщили Trend во вторник в МЭПР, в настоящее время ведется работа по тушению отдельных, расположенных на расстоянии друг от друга тлеющих очагов в направлении Дандых-Тикянлы и Дандых-Солгуджа.

Отметим, что сотрудники министерства экологии и природных ресурсов, заповедников и национальных парков, МЧС уже пять дней тушат пожар на указанной территории. Оперативные и неотложные меры по тушению пожара продолжаются. МЭПР принимает меры по уточнению нанесенного пожаром ущерба и устранению последствий.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)