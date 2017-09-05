Укрепление отношений с Азербайджаном одно из ключевых направлений внешней политики Узбекистана - посол

2017-09-05 16:45 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - 1 сентября весь узбекский народ широко отметил историческую дату в жизни Узбекистана – День независимости.

Об этом было сказано в выступлении Посла Республики Узбекистан в Азербайджане Шерзода Файзиева на приеме, посвященном празднованию 26-й годовщины Дня независимости.

“Двадцать шесть лет назад Первый Президент нашей страны, выдающийся государственный и политический деятель Ислам Каримов провозгласил государственную независимость Узбекистана”, - сказал он.

По словам посла, сегодня можно с гордостью сказать, что за исторически короткий период мы достигли огромных успехов в обретении достойного места в мировом сообществе, обеспечении прав и свобод человека, возрождении национальной государственности и духовных ценностей, нашей священной религии, обычаев и традиций.

Он также отметил, что на современном этапе в целях повышения эффективности проводимых реформ, создания условий для ускоренного развития государства и общества, модернизации страны и либерализации всех сфер жизни в Узбекистане начата реализация Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития, которая была инициирована Президентом Узбекистана Ш.М.Мирзиеевым.

“В Стратегии, которая рассчитана на 2017-2021 годы, в качестве основных направлений определены совершенствование государственного и общественного строительства, обеспечение верховенства закона и реформирование судебно-правовой системы, дальнейшее развитие экономики и социальной сферы, обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности, продолжение глубоко продуманной внешней политики, основанной на принципах конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества”, - сказал он.

В Стратегии действий принцип «Не народ служит государственным органам, а государственные органы должны служить народу» определен одним из самых приоритетных направлений государственной политикиб по словам посла.

“В соответствие с нынешним подходом сегодня главы исполнительных органов на местах (хокимы), руководители министерств и ведомств, органов прокуратуры, судебно-правовых органов, органов внутренних дел, депутаты и сенаторы, выезжая на места, отчитываются перед народом о своей деятельности. Проводя подворные обходы в каждой махалле, они изучают жизненные проблемы людей и в соответствии с законодательством оказывают практическую помощь в их решении”, - сказал он.

Посол отметил, что в центре внимания находится задача поднять на новый уровень деятельность парламента и таких важных институтов гражданского общества, как политические партии и общественные организации. В целях всестороннего обеспечения прав и интересов молодого поколения создан Союз молодежи Узбекистана. С учетом требований времени также начаты коренные реформы в сфере науки и образования.

Файзиев уточнил, что на сегодняшний день во исполнение Стратегии действий принято 15 законов и свыше 700 других нормативно-правовых актов, направленных на развитие всех сфер государственной и общественной жизни.

“В области развития и либерализации экономики страны принято свыше 20 нормативных актов, внесены изменения в законы, созданы необходимые условия по поддержке субъектов предпринимательства. В рамках региональных программ социально-экономического развития созданы 10 свободных экономических зон, 5 малых промышленных зон, строится завод по производству легких коммерческих автомобилей под брендами Peugeot и Citroёn”, - сказал он.

Посол отметил, что в целях решения острой и актуальной проблемы обеспечения населения доступным жильем принята программа, в соответствие с которой до 2021 года в городах планируется строительство 1136 многоэтажных домов, а в сельской местности – более 100 тысяч домов по обновленным типовым проектам

“Благодаря заложенному в прежние годы экономическому фундаменту и осуществлению Госпрограммы по реализации Стратегии действий, в первом полугодии 2017 года валовой внутренний продукт Узбекистана вырос на 7% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. В январе-июне 2017 года вырос объем иностранных инвестиций и кредитов в экономику на 13,8% (1,85 млрд.). При этом общий объем освоенных инвестиций в основной капитал в долларовом эквиваленте составил 7,5 млрд. долларов”, - сказал он в своей речи.

По его словам, на основе новых подходов проводится целенаправленная работа по укреплению мира и стабильности, межнационального и гражданского согласия в обществе, предотвращению угроз экстремизма и терроризма.

“Мы придаем большое значение возвращению к здоровой жизни тех, кто сбился с правильного пути, по незнанию и не имея жизненного опыта попал под влияние деструктивных идей и течений”, - сказал посол.

Он отметил, что во внешней политике Узбекистана важнейшим направлением останется развитие дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества с государствами дальнего и ближнего зарубежья.

По его словам, в этом контексте одним из ключевых направлений внешней политики Узбекистана остается укрепление отношений с дружественным и братским Азербайджаном.

“За последние годы мы стали свидетелями качественно нового этапа в развитии этого сотрудничества. Отношения между нашими странами, поднявшиеся до уровня стратегического партнерства, имеют четко обозначенные приоритеты и ориентиры”, - заверил Файзиев

Файзиев отметил, что установление тесных и доверительных отношений базируется на глубоких исторических корнях, общности национальных традиций, языка и культуры.

“Пользуясь этой возможностью, хотел бы пожелать Его Превосходительству Ильхаму Алиеву и народу Азербайджана счастья, доброго здоровья и дальнейшего процветания”, - сказал он.

Посол выразил убежденность, что сложившиеся отношения настоящей дружбы будут и далее развиваться в интересах наших стран, а также мира, безопасности и стабильности на Южной Кавказе и Центральной Азии.