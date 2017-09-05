Начался визит Мовлута Чавушоглу в Азербайджан

2017-09-05 16:49 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, завтра он встретится с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и примет участие в 6-й трехсторонней встрече с участием министра иностранных дел Грузии Михеила Джанелидзе.

Также ожидается встреча турецкого министра с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Михеил Джанелидзе прибудет в Азербайджан сегодня вечером.

Отметим, на 6-й трехсторонней встрече будут рассмотрены решения, принятые на предыдущих встречах, будут обсуждены вопросы регионального сотрудничества с участием 3 стран и в конце будет подписан «план трехстороннего сотрудничества в 2017-2019 гг.».

Во время визита также будут проведены двусторонние встречи между министрами.