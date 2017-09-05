Жестоко избитая армянским спортсменом московская модель ждет ребенка от него – ВИДЕО + ФОТО

2017-09-05 16:50 | www.oxu.az | 2

Московская модель Николь Тен, обвинившая борца и призера Олимпиады-2016 Миграна Арутюняна в избиении, утверждает, что ждет ребенка от него.

«Он меня ударил, первый удар в глаз нанес кулаком. Я еще пыталась выйти из машины, он нанес в затылок несколько ударов», - заявила модель журналистам, сообщает Oxu.Az со ссылкой на телеканал НТВ.

По ее словам, у нее был роман со спортсменом, но потом он заявил, что собирается жениться на другой, и потребовал удалить всю романтическую переписку. Когда та отказалась, он прибег к силе.

Девушка сняла побои и намерена обратиться в суд. Тен также заявляет, что беременна от борца. Синяки и ссадины Николь зафиксировала в травмпункте. Девушке поставили диагноз «сотрясение».

С именитым спортсменом, признается Николь, она познакомилась в Москве в начале лета. Мигран предложил ей съездить отдохнуть на море. А вскоре сообщил, что у него якобы есть другая, и потребовал, чтобы девушка удалила всю их романтическую переписку. Та отказалась. Тогда, по словам Тен, проблему борец решил силой. Девушка обратилась в полицию.

Николь Тен утверждает, что роман со спортсменом она точно сможет доказать. Примерно через девять месяцев.

«У меня постоянно головные боли и кружится голова. Я решила сделать тест на беременность, проверить. Тесты показали положительный результат. Он не в курсе, я никому не говорила об этом пока», - сказала Николь Тен.

Было избиение или нет, теперь будет разбираться суд. К своему заявлению модель приложила медицинскую справку, где зафиксированы травмы.

Напомним, что этот же спортсмен в центре Москвы застрелил своего приятеля.

A.C.

