Начался визит Мевлюта Чавушоглу в Баку

2017-09-05 16:57 | www.oxu.az | 2

Начался визит в Азербайджан министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, завтра он встретится с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и примет участие в 6-ой трехсторонней встрече с министром иностранных дел Грузии Михеилом Джанелидзе.

Также ожидается встреча турецкого министра с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Михеил Джанелидзе сегодня вечером прибудет в Азербайджан.

Отметим, что на 6-ой трехсторонней встрече будут рассмотрены решения, принятые на предыдущих встречах, будут обсуждены вопросы регионального сотрудничества с участием 3 стран и в конце будет подписан «План трехстороннего сотрудничества в 2017-2019 гг.».

Во время визита также будут проведены двусторонние встречи между министрами.

A.M.