Unibank предоставляет дополнительную выгоду по картам

2017-09-05 16:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Unibank предоставляет дополнительную выгоду по картам: до 30 процентов cashback, до 6 процентов дохода по остаткам на счетах, сотни подарков и дополнительные скидки.

Как говорится в сообщении банка, распространенном во вторник, этот проект, являясь составной частью программы лояльности Unibank, дает возможность владельцам карт заработать cashback, проценты на остатки по счетам, воспользоваться специальными акциями, скидками, заработать бонусы при использовании мобильного банка Unibank. Единственное, что для этого надо сделать это стать владельцем одной из карт Unibank.

На сегодняшний день владельцы карт Unibank заработали более 122 000 манатов в рамках программы cashback. Если вы являетесь держателем зарплатной карты Unibank или обладаете картами ALBALI PLUS кредит, ALBALI PLUS дебет, либо иной дебетовой картой Unibank – это значит, что вы получаете дополнительную выгоду.

Дополнительные выгоды по картам Unibank:

- До 30 процентов cashback

- До 6 процентов дохода по остаткам на счетах

- Множество скидок и подарков от сетей магазинов (как партнерских, так и не партнерских).

- Бонусы, обмениваемые на деньги и подарки при проведении операций по картам через Unibank Mobile.

Дополнительные возможности по картам Unibank:

- Зачисление средств на карту Unibank через POS- терминалы банка, а также терминалы E-manat

- Автоматическое и бесплатное подключение всех карт банка к системе безопасности 3D secure

- Заказ карты в долларах или манатах.

- Выбор карт различных платежных систем (VISA или MasterCard).

- Срочный заказ карт по желанию.

Если у вас все еще нет карты Unibank, то вам сюда:

https://onlineservices.unibank.az/OnlineCardOrder/?lang=az

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az, либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер(www.facebook.com/unibank.azHYPERLINK "http://www.facebook.com/unibank.az%A0,https://twitter.com/unibank%A0" ,HYPERLINK "http://www.facebook.com/unibank.az%A0,https://twitter.com/unibank%A0"https://twitter.com/unibankHYPERLINK "http://www.facebook.com/unibank.az%A0,https://twitter.com/unibank%A0" ).