Азербайджанский ипотечный фонд размещает облигации на 25 млн манатов

2017-09-05 16:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) восьмого сентября пройдет аукцион по размещению части эмиссии именных процентных облигаций Азербайджанского ипотечного фонда на 25 миллионов манатов, сообщает во вторник биржа.

Номинальная стоимость каждой облигации - одна тысяча манатов. Облигации будут выставлены на продажу также по стоимости в 1000 манатов.

Годовая доходность по облигациям составляет три процента.

В августе была зарегистрирована эмиссия ипотечных облигаций на сумму 100 миллионов манатов

Официальный курс на пятое сентября составляет 1,701 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)