Азербайджанский ипотечный фонд размещает облигации на 25 млн манатов

2017-09-05 16:48 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) восьмого сентября пройдет аукцион по размещению части эмиссии именных процентных облигаций Азербайджанского ипотечного фонда на 25 миллионов манатов, сообщает во вторник биржа.
Номинальная стоимость каждой облигации - одна тысяча манатов. Облигации будут выставлены на продажу также по стоимости в 1000 манатов.
Годовая доходность по облигациям составляет три процента.
В августе была зарегистрирована эмиссия ипотечных облигаций на сумму 100 миллионов манатов
Официальный курс на пятое сентября составляет 1,701 AZN/USD.
(Автор: Анвар Мамедов)