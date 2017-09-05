Лесной пожар в Габале еще не потушен

2017-09-05 17:07 | www.oxu.az | 2

Пожар, возникший в лесной зоне близ сел Солгуджа, Абрых и Дандых лесничества Бум Габалинского предприятия охраны и воспроизводства лесов, благодаря усилиям сотрудников министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) и МЧС, потушен на 80 процентов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили во вторник в МЭПР.

В настоящее время ведется работа по тушению отдельных, расположенных на расстоянии друг от друга тлеющих очагов в направлении Дандых-Тикянлы и Дандых-Солгуджа.

Отметим, что сотрудники министерства экологии и природных ресурсов, заповедников и национальных парков, МЧС уже пять дней тушат пожар на указанной территории. Оперативные и неотложные меры по тушению пожара продолжаются. МЭПР принимает меры по уточнению нанесенного пожаром ущерба и устранению последствий.

A.M.