Первые партии контейнеров из Мумбаи через Азербайджан дошли уже до Санкт-Петербурга - президент России

2017-09-05 16:59 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Первые партии контейнеров из Мумбаи через Иран и Азербайджан дошли уже до Санкт-Петербурга и назад, сказал президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции на саммите БРИКС в Китае, отвечая на вопрос о проекте «Шелковый путь».

"Наши специальные ведомства и компании, и китайские, и партнёры из других стран изучают этот вопрос. Это всё изучается в практическом плане. Мы работаем над этим всем. Это в ежедневном режиме. Что будет наиболее эффективным – посмотрим в ходе предварительных тестовых испытаний и выберем оптимальные решения", -сказал Путин, сообщает официальный сайт главы государства.

Что касается железнодорожных маршрутов, то здесь существуют разные варианты для Китая: и через Казахстан, а потом уйти восточнее и южнее на Иран, возможно, через территорию Российской Федерации, добавил президент РФ.

«Вы знаете о том, что Китай планирует участие в строительстве высокоскоростной железной дороги Москва – Казань. Мы обсуждали ещё в Москве, в ходе предыдущего визита председателя КНР возможность строительства высокоскоростной пассажирско-грузовой железной дороги через Российскую Федерацию. Если этот проект будет осуществлён, то это сделает возможным движение поездов со скоростью где-то под 200 километров в час, грузовых – чуть помедленнее, но это значит, что за три-четыре дня, трое-четверо суток груз будет доставляться из Азии, из Китая, скажем, в Германию. Это очень интересные, перспективные, но требующие отдельной проработки проекты. Поэтому здесь нет ничего такого, что нужно было бы скрывать от общественности, но всё это требует дополнительного экспертного изучения, технико-экономического обоснования», - сказал Владимир Путин.

По словам президента России, активно обсуждается и совместная работа по Северному морскому пути. «Всё это вписывается в наши общие программы, здесь нет вообще никаких противоречий. Мы изучаем и реализуем и другие маршруты, скажем, Север – Юг», - сказал Владимир Путин.