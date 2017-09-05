Степень исполнения предписаний Счетной палаты превышает 95% - председатель

2017-09-05 17:00 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Средства, восстановленные Счетной палатой Азербайджана в государственном бюджете страны, многократно превышают расходы на её содержание, сказал во вторник председатель Палаты Вугар Гюльмамедов в ходе своего выступления на XVII сессии Совета руководителей высших органов финансового контроля стран СНГ в Баку.

"В 2014-2016 годах в госбюджет был обеспечен возврат в общей сложности 30,2 миллиона манатов, тогда как на содержание Счётной палаты в среднем ежегодно было потрачено 3,1 миллиона манатов, то есть восстановленная сумма в 2,8-3,4 раза больше этой суммы. Если мы добавим материальную стоимость осуществленных мероприятий к сумме восстановленных средств, а также уменьшенные материальные затраты, то эта разница будет ещё больше", - сказал Гюльмамедов.

По его словам, анализ показателей информационной базы показывает, что степень исполнения предписаний Счетной палаты превышает 95 процентов, а неисполненная часть связана с пунктами, требующими определённого времени для исполнения.

"Также, в качестве примера качественного показателя нашей деятельности могу привести предложения, внесённые с нашей стороны. Каждый год мы представляем в правительство страны пакет предложений, связанный с выявленными пробелами и несоответствиями в законодательстве. В целом мы представили более 100 предложений, и на основе большей их части были внесены изменения в законодательство, было подготовлено несколько новых законодательных актов, и деятельность в этой сфере продолжается по сегодняшний день", - отметил председатель Счетной палаты.

По словам Гюльмамедова, Палата стремится к усовершенствованию своей деятельности в сфере обеспечения прозрачности и отчётности.

"Так официальная Интернет-страница Счётной палаты была обновлена, информация по результатам проведённых контрольных мероприятий, а также по другим сферам нашей деятельности периодически обновляется на сайте. Всё это, а также размещение на сайте Счётной палаты информации по проекту и исполнению государственного бюджета послужило тому, что рейтинг Счётной палаты и государства в целом в ряде отчётов международных институтов повысился", - сказал Гюльмамедов.

(Автор: Анвар Мамедов)