Спортивные победы Азербайджана как одна из составляющих здоровой нации

2017-09-05 17:04 | www.trend.az | 3

Шахин Казимзаде

За всю свою историю, а история спорта уходит далеко в прошлое, возникло (и возникает) большое количество его видов. По ним стали проводиться различные соревнования, появились рекорды, любимые команды и спортсмены. Еще в советское время азербайджанские спортсмены были непременными участниками важных чемпионатов и даже призерами Олимпиад. За годы независимости были побиты медальные зачеты на тех же Олимпийских играх, в стране были проведены чемпионаты Европы и мира по всевозможным видам спорта, Баку стал площадкой для проведения первых Евроигр и Исламиады.

А что самое главное - появилась массовость, к чему так стремятся все организации, развивающие тот или иной вид. Порой доходит до того, что в какой-то секции или спецшколе попросту не хватает мест, и руководители, идя навстречу родителям и понимая всю важность не растерять будущие таланты, открывают дополнительные места. Ведь из общего количества занимающихся кто-то обязательно в будущем станет чемпионом, окажется самородком - будь то в атлетике, плавании или же баскетболе, за успехи которых мы, родители-болельщики, будем радоваться и петь дифирамбы.

Как порадуемся победам и в других видах спорта и дисциплинах. Всю прошлую-позапрошлую недели из столиц и городов Старого Света шли вести о победных шествиях борцов, боксеров и дзюдоистов на мундиалях. Кто-то из них стал теперь уже (вдумайтесь только!) трехкратным чемпионом мира, как борец Гаджи Алиев и боксер Магомедрасул Меджидов, кто-то в очередной раз примерил "серебро", как дзюдоист Рустам Оруджев.

Как пожелаем спортивных успехов волейбольной женской дружине, которая совсем скоро начнет выступления на домашнем Еврочемпионате. Чтобы мы с вами могли гордиться европейскими достижениями команды Фаига Гараева. На этом фоне привлекательна и своевременна цитата капитана гимнастической команды групповых упражнениях Сияны Василевой по окончании последнего мирочемпионата: " Да, мы не на пьедестале, всего лишь шестое и седьмое места. Но мы были в финалах, а значит - заслужили всеобщее признание, и давайте порадуемся тому, что есть". Конец цитаты, и если честно, добавить здесь нечего.

Признаться, мне понравилась вчерашняя игра футбольной национальной сборной Азербайджана против команды Сан-Марино. Конечно, представители карликового государства не самый смертельно сильный соперник в группе отбора к чемпионату мира будущего года в России, как, скажем, Германия, но в то же время - это футбол. Ну кто мог предположить в соседних Испании или Швейцарии, что днем ранее Люксембург сыграет вничью с всегда грозными вице-чемпионами Европы французами, причем на "Стад де Франс"?..

Все отведенные 90 минут для этого матча футболисты Азербайджана были в поиске голов, которых в итоге стало пять, но могло быть и больше. Полное раздолье для статистиков: рекордные 10 очков в отборе, возможность занять третье место в группе и т.д. Симпатичная игра в центре поля, смелые проходы по флангам, уверенная (порой сверхуверенная) игра у чужих ворот - все это стало привычным и обыденным у команды Просинечки. Болельщики как бы приучились к этим новым стандартам. Люди стали ходить на футбол, как в рестораны или кафе, семейно, билеты разлетаются со скоростью света, в магазинах атрибутики не протолкнуться, а можно лишь услышать радостные стоны-вопли детей к родителям: "Купи-купи!.."

Сборной осталось сыграть два матча в нынешней, можно сказать, удачной по сравнению с бывшими, кампании. Составляющим костяк "милли" футболистам "Карабаха" предстоит в три раза больше встреч в группе Лиги чемпионов. Я не за эйфорию по этому поводу и не собираюсь раздувать. Но давайте просто по-человечески порадуемся за своих.