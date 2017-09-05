Ректор БГУ встретился с министром науки Канады (ФОТО)

2017-09-05 17:10 | www.trend.az | 2

В Бакинском государственном университете (БГУ) побывала делегация во главе с министром по делам исследований, науки и инноваций провинции Онтарио Канады Реза Моридином.

После приветствия гостей, ректор, академик Абель Магеррамов рассказал им о почти вековой истории и сегодняшних достижениях БГУ, его международных связях, сотрудничестве с канадскими университетами в области образования и науки.

Министр Реза Мориди поблагодарил ректора Абеля Магеррамова за теплый прием, и выразил заинтересованность в установлении тесных связей между БГУ и канадскими университетами. Министр говорил о важности совместной реализации проектов в области гуманитарных и естественных наук, обмена преподавателями и студентами. На встрече обсуждался ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Затем канадские гости посетили учебные и научно-исследовательские лаборатории университета, ознакомились с проводимыми работами в области нанотехнологий.