Известному азербайджанскому актеру Сиявушу Аслану исполнилось бы 82 года

2017-09-05 17:26 | www.oxu.az | 2

5 сентября 1935 года в Баку родился азербайджанский актёр театра и кино, народный артист Сиявуш Аслан.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Сиявуш Аслан начал свой творческий путь актера как любитель: в 1958–1959-х годах он выступал в Губинском государственном драмтеатре. С 1963 по 1969 год он обучался в Азербайджанском государственном институте искусств по специальности актера музыкальной комедии. С 1959 по 1984 год работал актером в Азербайджанском государственном театре музкомедии, в 1984–1994 годах – в Азербайджанском государственном академическом драмтеатре. В 1994 году Сиявуш Аслан был назначен художественным руководителем Азербайджанского государственного театра музкомедии. В 1996 году он вернулся на сцену Азербайджанского государственного академического драмтеатра, проработав там до конца своей жизни.

Актер также завоевал любовь зрителей образами, созданными в фильмах «Улдуз», «Украли жениха», «Дорожное происшествие» и пр. лентах и телеспектаклях.

Сиявуш Аслан был удостоен ряда наград и званий. Ему были вручены ордены «Шараф» и «Шохрат», а также «Почетный диплом Президента Азербайджанской Республики».

Выдающийся актер скончался 27 июня 2013 года. Он был похоронен на второй Аллее почётного захоронения в Баку.