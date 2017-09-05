Управление мусульман Кавказа обратилось к международной общественности в связи с массовыми убийствами в Мьянме

2017-09-05 17:21 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend/ - Управление мусульман Кавказа (УМК) распространило заявление в связи с происходящими в Мьянме массовыми убийствами.

Как сообщили Trend во вторник в УМК, в заявлении категорически осуждается геноцид мусульман-рохинджа в Мьянме и от имени мусульман Азербайджана, Кавказа выражено требование немедленно прекратить действия, направленные против человечества.

"Независимо от цели и намерения, массовое уничтожение людей на почве национальной, религиозной и расовой принадлежности является геноцидом. Осуществляемая в Аракане резня в отношении мусульман из-за их религиозной принадлежности является наглядным показателем исламофобии. Мы категорически заявляем, что подобные действия неприемлемы. Подобные проявления ксенофобии, основанные на политических амбициях, бесчестят человечество", - говорится в заявлении.

В заявлении УМК призывает международное сообщество твердо выразить однозначное отношение к варварству, исламофобии, ужасному примеру религиозной дискриминации в Мьянме.

"Государства мира, ООН, ОИС, соответствующие международные структуры, мировые религиозные лидеры независимо от вероисповедания должны решительно призвать правительство Мьянмы остановить эти преступления, использовать для этого все возможные средства давления. Мы считаем, что события в Мьянме - это преступление не только против мусульман, но и против всего человечества, целью которого является создание противостояния между религиями и разжигание тенденции нетерпимости", - говорится в заявлении.

Отмечается, что мировая общественность ни в коем случае не должна оставаться равнодушной к вопросу пресечения любых проявлений ксенофобии, в том числе и исламофобии. Исходя именно из этих приоритетов, Азербайджан пропагандирует идеи мультикультурализма, исламского единства, межрелигиозного диалога, сотрудничества между различными культурами, отмечает важность дружбы и братства между представителями различных религий.

"Управление мусульман Кавказа решительно осуждает эти события и заявляет, что такому непростительному преступлению, как геноцид, не может быть оправдания. Управление мусульман Кавказа, выражая волю миллионов людей в регионе, обращается к международной общественности принять необходимые меры для предотвращения подобных событий, не красящих цивилизованные общества, в других странах, и точно определив лиц, несущих ответственность за возникновение подобной ситуации, обеспечить их осуждение в международных судах", - говорится в заявлении.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)