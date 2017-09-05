Посольство Венгрии в Баку восстановило выдачу виз

2017-09-05 17:30 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Консульский отдел посольства Венгрии в Азербайджане полностью возобновил прием документов для получения виз, сообщили Trend во вторник в дипломатической миссии.

Заявители долгосрочных и краткосрочных виз категорий «D» и «С» могут посредством сайта ifr.mfa.gov.hu назначить время для собеседования. Прием документов будет проводиться исключительно у заявителей, назначивших время собеседования посредством сайта.

На прошлой неделе консульский отдел посольства временно приостановил прием заявок на получение виз в виду технических проблем.