"Карабахнаме" откроет театральный сезон в Аздраме

2017-09-05 17:30 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр откроет новый театральный сезон 22 сентября постановкой "Qarabağnamə" ("Карабахнаме"), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Спектакль поставлен на основе произведения видного драматурга, народного писателя Ильяса Эфендиева "Hökmdar və qızı"("Правитель и его дочь").

Режиссер постановки – народный артист Марахим Фарзалибеков, художник-постановщик – заслуженный художник Исмаил Мамедов, музыкальное оформление – Гамид Кязымзаде, художник по костюмам – Айгюн Махмудова, художник по свету – Рафаэль Гасанов.

В ролях - народные артисты Фирангиз Муталлимова, Рафиг Азимов, Саида Гулиева, Гаджи Исмайлов, Рамиз Мелик, Рамиз Новруз, заслуженные артисты Кязым Абдуллаев, Эльхан Гулиев, Аждар Гамидов, Али Нурзаде, Сабир Мамедов, Мясмя Аслангызы, Кязым Гасангулиев, Аслан Ширин, Мирза Агабейли, Пярвиз Багиров, Эльшан Джабраилов, Анар Гейбатов, актеры Амина Бабаева, Шахла Алигызы, Ровшан Керимдухт, Рашад Бахтияров, Эльнар Гараев, Ляман Иманова, Эльнур Гадиров и Рада Насибова.

В постановке рассказывается о событиях, которые происходят в XVIII веке в Шуше, центре Карабахского ханства. В годы правления Ибрагим хан Карабахское ханство стало одним из наиболее могущественных азербайджанских ханств.

Карабахский правитель Ибрагим хан старается наладить политические и дружественные отношения с Россией и Ираном, однако становится жертвой вероломства и предательства армян.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)